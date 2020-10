Calciomercato Roma, dopo ore di attesa, sembra essere arrivata una notizia importante per i giallorossi.

Diego Perotti sarebbe nella sede del Fenerbahce per firmare il contratto che lo legherà al club turco. Sembrerebbero quindi esser stati risolti, tutti i problemi che avevano precedentemente bloccato l’affare.

A dare la notizia è stato il giornalista Talha Arslan.attraverso Twitter

🔥Diego Perotti kulüp binasında… — Tâlha Arslan (@TalhaArslanTV) October 5, 2020

Paolo Rocchetti ha parlato poi di conferme da parte dell’entourage del giocatore.

Nonostante il trasfermento di Perotti in Turchia, la Roma potrebbe non riuscire a concludere il ritorno di Stephan El Shaarawy nella Capitale. Secondo gazzetta.it infatti, non ci sarebbero i tempi tecnici per chiudere l’affare che riguarda il “Faraone”

