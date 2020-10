Ci siamo, l’ultimo giorno di calciomercato sarà dedicato soprattutto a El Shaarawy e Smalling, ma non solo, tutte le ultime in tempo reale

Il gong finale del calciomercato si avvicina e la redazione di Asromalive.it è pronta a raccontarvi tutte le trattative in tempo reale fino alle 20 di stasera, termine ultimo per le trattative in Italia. Una giornata che sarà soprattutto all’insegna di El Shaarawy e Smalling, ma che potrebbe riservare sorprese anche sul fronte uscite.

Ore 10 – La trattativa Smalling è ormai in dirittura d’arrivo, Roma e Manchester United stanno limando gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca

Ore 9.55 – Clamorosa indiscrezione di mercato: Juan Jesus può finire in Inghilterra

Ore 9.45 – Si continua a trattare per El Shaarawy, scelto come erede di Kluivert, già volato in Germania per accasarsi al Lipsia

Ore 9 – Si parla di trattativa tra Everton e Roma per Pau Lopez, ma fino alla mezzanotte l’agente del portiere spagnolo non era stato ancora contattato dai due club