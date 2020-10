Calciomercato Roma, in queste ore i giallorossi stanno tentando l’ultimo disperato assalto per riuscire a riportare Chris Smalling a Trigoria.

La trattativa, secondo gli ultimi rumors, appare in salita. Nonosstante il desiderio del difensore di tornare nella Capitale, sembrerebbe non siano bastati due mesi di contatti per trovare un accordo con il Manchester United.

Mai dire mai comunque. Il problema è che il tempo stringe e la Roma sta aspettando la risposta dei “Red Devils” all’ultima offerta di 15 milioni più bonus.

Nel frattempo, secondo quanto riportato attraverso twitter dal giornalista Sky Angelo Mangiante, se la trattativa dovesse fallire definitivamente, per il club capitolino potrebbero esserci in piedi tre eventuali alternative con la formula del prestito.

Si tratterebbe dell’ex Antonio Rudiger in forza al Chelsea, del centrale belga del Tottenham Toby Alderweireld, già seguito dai giallorossi durante l’estate del 2019, e del difensore dell’Arsenal Sōkratīs Papastathopoulos.

Still no agreement between #MUFC & #AsRoma for #Smalling.

Last official AsRoma bid is €15M + add ons. If Smalling will not come back to Serie A, one of those players among three options on loan for #Roma:

1) #Rudiger

2) #Alderweireld

3) #Sokratis @SkySport #CFC #Transfers pic.twitter.com/U0seZ2PTBq

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 5, 2020