Roma, il centrocampista finisce di nuovo sotto i ferri

La Roma ha lasciato partire i suoi nazionali visto che il campionato di serie A effettuerà una sosta per la Nations League.

Appuntamento al quale ovviamente tutti tengono. Nel frattempo Fonseca continuerà a lavorare a ranghi ridotti per preparare al meglio la ripresa delle ostilità. La squadra giallorossa dopo tre turni in classifica ha quattro punti ma ha sicuramente dei margini di miglioramenti. La difesa a tre sta convincendo, bisognerà però fare qualcosa in più sul piano della manovra, facilitando le conclusioni in porta del tridente esperto formato da Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Proprio la decisione di puntare su questi tre elementi davanti ha portato all’arretramento di Lorenzo Pellegrini in mediana al fianco di Veretout. Le prestazioni dell’azzurro sono state sicuramente positive ma ora il mediano finirà nuovamente sotto i ferri.

Roma, Pellegrini operato al naso

Come riporta Il Corriere dello Sport, Pellegrini infatti oggi finirà sotto i ferri per un nuovo intervento al naso. In particolare si tratta di un intervento di rinoplastica che riguarda i turbinati. Questo per migliorare la respirazione del calciatore, che aveva subito la frattura del setto nasale contro la Fiorentina e che negli ultimi match aveva giocato con un apposito cerotto proprio per respirare meglio. Il quotidiano sottolinea che in base a come andrà l’operazione si capirà se Pellegrini potrà essere o meno aggregato all’Italia di Roberto Mancini, che lo ha regolarmente convocato per i prossimi impegni.

