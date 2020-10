Calciomercato Roma, in extremis arriva altra cessione

Quella di ieri è stata sicuramente una giornata molto convulsa per il calciomercato della Roma. Con la vicenda Smalling che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

E’ arrivato però il lieto fine e dunque il difensore inglese potrà vestire la maglia giallorossa così come desiderato dallo stesso giocatore e anche dal tecnico Paulo Fonseca che lo stima tantissimo e che ne ha caldeggiato il ritorno. Ma quella di ieri è stata anche una giornata di cessioni, con gli ultimi elementi da piazzare altrove.

Calciomercato Roma, Olsen va all’Everton

🤝 Robin Olsen ceduto a titolo temporaneo all'Everton fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo, Robin!#ASRoma pic.twitter.com/d6UI2LZ1OA — AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2020

Nella tarda serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità di un’altra cessione in casa giallorossa. Il portiere Robin Olsen infatti si è accasato in prestito all’Everton di Carlo Ancelotti, come riporta il profilo Twitter della Roma. In un primo momento l’attenzione dei Toffees sembrava essere per Pau Lopez, poi però hanno deciso di puntare sul trentenne svedese, che lascia la capitale in prestito. Al momento dunque i portieri della squadra di Fonseca saranno Mirante e Pau Lopez, ai quali verrà probabilmente affiancato un giovane come terzo elemento.

