Non è ancora finito il calciomercato della Roma, con la dirigenza che potrebbe piazzare un altro esubero in questi giorni

L’acquisto thrilling di Chris Smalling potrebbe non essere l’ultima operazione di mercato della Roma. Sfruttando le finestre di mercato ancora aperte, il club giallorosso sta provando a piazzare un ultimo esubero in uscita. Mai convocato da Paulo Fonseca in questo avvio di stagione, Juan Jesus ha rifiutato la cessione a Cagliari, Genoa e Sampdoria in questa sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Inter è stato proposto a Porto e Sporting in Portogallo e anche ad alcune squadre del Qatar. L’ipotesi Porto sembra tuttavia la più difficile, visto che i Dragoes hanno quasi chiuso per Lucas Verissimo del Santos per 6,5 milioni di euro.

