CALCIOMERCATO ROMA I VOTI DELLA REDAZIONE – Alle ore 20:00 di ieri 5 ottobre 2020 si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Una sessione ‘straordinaria’ per le date solamente, ma che a seguito della pandemia del Covid-19 ha dovuto per forza di cose far slittare l’apertura e la chiusura.

Calciomercato Roma, i voti della redazione di ASRL

Daniele Trecca: Il colpo Smalling arrivato proprio sul filo della sirena non basta a far raggiungere la sufficienza al primo mercato dell’era Friedkin, affidato ai soliti intermediari e procuratori ormai di casa. Troppe le trattative saltate o quelle protrattesi oltre il lecito. In uscita, a parte Schick, gli esuberi sono partiti quasi tutti in prestito o con il cartellino regalato, impedendo così di mettere a bilancio le vitali plusvalenze che potevano arrivare soprattutto dalla cessione di Kluivert e Under. In entrata, la cessione di tre trequartisti è stata compensata dal solo arrivo di Pedro e la coperta sembra un po’ corta in quello che fino a ieri era il reparto maggiormente fornito. Non ha pienamente convinto nemmeno il mercato sulle fasce. VOTO 5,5

Francesco Del Vecchio: La mancanza di un progetto è apparsa chiara in questa sessione di calciomercato della Roma. L’assenza di un direttore sportivo e la necessità di fare quadrare i conti senza riuscire a vendere bene nell’immediato (vedi Florenzi, Kluivert e Under) hanno avuto come conseguenza un mercato in entrata non pianificato ma dettato dalle occasioni. Nel complesso la Roma grazie a Kumbulla e al sacrificio per Smalling sembra più solida in difesa e con Pedro ha maggiore esperienza in attacco. Resta però il problema della fascia destra dove era indispensabile cambiare e il dubbio sul portiere: il recupero di Pau Lopez sarebbe fondamentale ma al momento sarebbe avventato togliere Mirante dai pali. VOTO: 5.5

Michele Spuri: Raggiunge la sufficienza proprio in extremis anche se stava per combinare un gran bel pasticcio. Arrivati alla guida della Roma solamente lo scorso 17 agosto, i Friedkin, pur vero che il mercato doveva ancora iniziare, gli obiettivi sono stati chiari sin da subito: abbassare (e di tanto) i costi di gestione del club (ingaggi su tutti) e cercare di mantenere l’ossatura. Difesa rinforzata, il portiere è cambiato ma alla fine ce l’avevi già l’hanno scorso., centrocampo dove non è cambiata una virgola. Nel reparto offensivo pesa l’infortunio di Zaniolo, ma a mio modo di vedere in una stagione a 3 competizioni e dove da adesso si giocherà ogni tre giorni, forse un Kluivert in più sarebbe stata una risorsa preziosa, calcolando che lo si è dato ad una squadra, il Lipsia, che non ha voluto riscattare Schick. VOTO: 6