CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA TRAORE ATALANTA – Uno dei colpi ad effetto più costosi delle ultime ore della sessione estiva del calciomercato è quello del Manchester United, che dall’Atalanta ha preso il giovanissimo Amad Diallo Traoré per 25 milioni di euro più ulteriori 15 di bonus. Red Devils scatenati nell’ultimo giorno, visti anche gli acquisti di Alex Telles dal Porto e dello svincolato Edinson Cavani.

Calciomercato Roma, retroscena Traore Atalanta

Altra, ennesima, plusvalenza per l’Atalanta che con Gasperini in panchina ha creato un connubio perfetto, una vera e propria macchina da guerra, continuando a sfornare giovani talenti dal proprio vivaio ma anche acquistandone altri all’estero. L’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’ riporta come l’esterno offensivo classe 2002 nel 2016 aveva svolto un provino a Trigoria ma fu poi scartato dalla Roma.

Chi è Amad Diallo Traoré

Il 18enne ivoriano la scorsa stagione ha totalizzato 3 presenze in Serie A, 16 nel Campionato Primavera 1, una in Coppa Italia Primavera e 6 in UEFA Youth League, per un totale di 7 gol e 9 assist.