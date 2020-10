Calciomercato Roma, gli svincolati: ecco chi si può ancora prendere

Il calciomercato della Roma si è concluso ieri con l’acquisto di Smalling e alcune cessioni come quelle di Perotti e Kluivert che hanno un po’ lasciato sguarnita la batteria dei trequartisti.

Analizzando la rosa di Fonseca, si potrebbe guardare al ritorno nell’elenco dei convocati di Fazio per aumentare numericamente i difensori centrali. L’argentino non è stato ceduto alla Sampdoria e dunque potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore portoghese almeno fino a gennaio. Salta un po’ all’occhio il numero di trequartisti, ridotto drasticamente dopo le cessioni di Under, Kluivert e Perotti. E’ rimasto Pastore, che però è fermo ai box per i noti problemi fisici. C’è dunque ancora la possibilità di qualche arrivo tra gli svincolati?

LEGGI ANCHE –>Roma, ufficiale: ecco il calendario di Europa League

Calciomercato Roma, gli svincolati

Sky Sport ha stilato una lista di calciatori attualmente senza contratto, che si possono ingaggiare anche a calciomercato chiuso. Proprio per quanto riguarda la trequarti ci sono dei nomi interessanti, come quello di Mario Gotze, campione del mondo con la Germania ed ex Bayern e Borussia Dortmund. Liberi anche il trequartista francese Nasri e Ben Arfa. In difesa è svincolato Garay, mentre in tanti guarderanno con interesse a Mandzukic e Asamoah. Calciatori che conoscono bene la serie A.Rimasto senza squadra al momento anche Yanga-Mbiwa, autore di un gol vincente in un derby rimasto nella storia. E anche un altro ex che in giallorosso ha avuto meno fortuna come Doumbia. Tra gli altri è rimasto attualmente libero anche Mario Balotelli, alla ricerca di una nuova esperienza dopo aver chiuso quella con il Brescia.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa