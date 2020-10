Roma, le condizioni di Pellegrini dopo l’operazione

Non solo calciomercato per la Roma. Le trattative di ieri hanno fatto passare un po’ in secondo piano il nuovo intervento al naso di Lorenzo Pellegrini.

Niente di preoccupante, vero, per il centrocampista della Roma. Che ieri è finito sotto i fetti per la rimozione dei turbinati. Un piccolo intervento che gli consentirà di migliorare la respirazione. Ultimamente il centrocampista ha sempre utilizzato un cerotto nasale per respirare meglio dopo l’operazione al setto nasale fatta nel mese di luglio. Come riporta Il Corriere dello Sport l’intervento è perfettamente riuscito, adesso il calciatore attende il via libera dopo il controllo per aggregarsi alla nazionale di Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE –>Roma, ufficiale: ecco il calendario di Europa League

Roma, Pellegrini sarà un jolly per Fonseca

Messo ormai al centro del progetto giallorosso, considerando che la società punta tantissimo su di lui, Fonseca spera di averlo al top della condizione nel minor tempo possibile. A breve gli sarà anche rinnovato il contratto, il calciatore ha scelto di legarsi ai colori giallorossi per diventarne una bandiera, rispedendo al mittente tutte le proposte che gli erano arrivate. Per Fonseca, viste anche le tante partenze che si sono state sulla trequarti, sarà un jolly prezioso. Visto che potrà essere utilizzato come ultimamente fatto in mediana oppure a ridosso di Dzeko.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa