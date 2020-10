BILANCIO AS ROMA GIUGNO 2020 – Nessuno si aspettava miracoli dai Friedkin, che solamente un mese e mezzo fa hanno preso possesso della AS Roma, facendosi carico anche del grande passivo in bilancio che già prima del 30 giugno era in rosso profondo, ma adesso la situazione è ancora più difficile.

Bilancio in rosso per la AS Roma

Infatti nell’ultimo bilancio reso noto dal club capitolino, su richiesta proprio della Consob, visto che la società giallorossa è quotata in Borsa, con la nuova proprietà che sta facendo step by step tutto il percorso necessario per il delisting prima e poi l’uscita dalla Borsa stessa, il passivo è di 205 milioni di euro. Quest’ultima cifra è la seconda più alta nella storia del calcio italiano, come riporato dal sito ‘gazzetta.it’.

Bilanci club italiani, ecco i più negativi

L’edizione online della rosea riporta i 10 bilanci più negativi degli ultimi anni.