Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo El Shaarawy per gennaio

Calciomercato Roma, appena finiti gli acquisti si pensa già alla sessione invernale: oltre a El Shaarawy potrebbe arrivare anche Milik.

Il calciomercato della Roma si è concluso con l’ingaggio tanto desiderato di Chris Smalling, ma proprio ai titoli di coda è sfumato il ritorno di El Shaarawy. L’ingaggio del “Faraone” è però soltanto rimandato, come riportato da “Leggo”. C’è già l’accordo tra la Roma e lo Shanghai Shenhua, con l’attaccante che è disposto a ridursi di parecchio l’ingaggio pur di tornare a giocare in Serie A.

La campagna di rafforzamento per l’attacco della Roma a gennaio però potrebbe non chiudersi col solo El Shaarawy. Secondo il sito spagnolo “Todofichajes.com” un altro affare sfumato a settembre potrebbe infatti tornare d’attualità.

LEGGI ANCHE –>Roma, ufficiale: ecco il calendario di Europa League

Calciomercato Roma, con El Shaarawy arriverà anche Milik a gennaio?

Il nome in questione è quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco dopo che a sorpresa è saltata la trattativa tra Napoli e Roma, alla fine è rimasto da separato in casa nel club di Aurelio De Laurentiis. L’accordo con il calciatore era stato già raggiunto, poi qualcosa è andata storta tra i due club ma Friedkin tornerà alla carica a gennaio offrendo 12 milioni di euro. Il Napoli lo perderebbe a zero a giugno visto che è in scadenza di contratto e in assenza di alternative potrebbe anche accettare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa