Calciomercato Roma, già definito un rinforzo per la sessione invernale: a gennaio arriverà El Shaarawy in prestito dallo Shanghai Shenhua.

Il ritorno del Faraone, atto secondo. Negli ultimi giorni di calciomercato è mancato il lieto fine per l’arrivo di Stephan El Shaarawy. A causa del prolungamento della trattativa tra Perotti e il Fenerbahce, non ci sono stati i tempi tecnici per fare arrivare subito El Shaarawy alla Roma, ma l’affare è soltanto rimandato.

Calciomercato Roma, El Shaarawy arriverà a gennaio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, c’è già un accordo di massima tra la Roma, lo Shanghai Shenua e il calciatore per il prossimo mese di gennaio, quando riaprirà il calciomercato.

La Roma pagherà 1,5 milioni per il prestito oneroso di El Shaarawy. La novità rispetto a quella che era la trattativa messa in piedi nei giorni scorsi è che verrà inseririto anche un diritto di riscatto. Per il nazionale azzurro, che si è già detto disponibile a una sensibile riduzione dello stipendio, ci sarà un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

