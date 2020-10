CALCIOMERCATO ROMA FUTURO FAZIO – Stava per non arrivare, ma alla fine ce l’ha fatta Chris Smalling a tornare nella capitale, nonostante la società giallorossa dopo due mesi di trattative è arrivata all’accordo definitivo solamente nel tardo pomeriggio di lunedì scorso.

Calciomercato Roma, club russo su Fazio

L’arrivo del centrale inglese compone lo scacchiere finale di Fonseca dei difensori centrali sui quali fare affidamento. Confermata ormai la linea di difesa a tre, bisognerà capire chi uscirà tra Mancini, Ibanez e Kumbulla per far spazione all’ultimo arrivato, ma in una stagione con tre competizioni però il tecnico portoghese non potrà che essere contento di avere l’imbarazzo della scelta. Gli altri due che compongono i 6 di difesa sono Federico Fazio e Juan Jesus.

Calciomercato Roma, le ultime su Fazio

A proposito del gigante argentino, il quale ha il contratto che scadrà nel 2022 a differenza del brasiliano, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, l’ex Tottenham e Siviglia è stato offerta anche in Russia, dalle parti di Mosca, ma la sua richiesta di tre anni a due milioni e mezzo a stagione si sta dimostrando un freno totale.