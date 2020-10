CALCIOMERCATO ROMA CIFRE UNDER LEICESTER – Dopo l’ufficialità dello scorso 20 settembre della cessione di Cengiz Under al Leicester, sono arrivate anche le cifre del prestito oneroso con diritto di riscatto che il club inglese ha versato nelle casse capitoline.

LEGGI ANCHE –>Roma, ufficiale: ecco il calendario di Europa League

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo El Shaarawy per gennaio

Calciomercato Roma, cifre Under Leicester

Secondo quanto riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, sono 3 e mezzo i milioni ricevuti dai Foxes per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, senza nessun obbligo. Il turco fu prelevato nell’estate del 2017 per 13,4 milioni più 1,5 di bonus, ai quali va aggiunta anche una clausola che prevede il 20% della futura cessione nelle casse della sua ex squadra dell’Istanbul Basaksehir.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa

Con il suo nuovo club il turco classe ’97 ha fatto l’esordio nel match perso per 3-0 in casa contro il West Ham, entrando però solamente al minuto 55 e disputando così una scarsa mezz’ora di gara.