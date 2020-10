NOTIZIE CALCIO SERIE A DICHIARAZIONI RICCIARDI – Preoccupano, e non poco, le fresche dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, per quanto riguarda il futuro del calcio italiano.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Under al Leicester: ecco le cifre

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Russia chiama Fazio: parti lontane

Ricciardi fa tremare il calcio

Il medico medico e docente universitario, a stretto contatto con il Governo, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue dichiarazioni: “Io credo che vada rivisito il protocollo del calcio. La sua approvazione era di maggio, con la circolazione del virus limitata all’epoca. In questo momento il virus circola in modo talmente forte che non può che prevedere una rivisitazione del protocollo. Quello era stato un protocollo elaborato dalla Figc ed approvato dal Cts che ha consentito di chiudere il campionato. Con l’attuale protocollo, il campionato potrebbbe non finire.

LEGGI ANCHE –>Roma, ufficiale: ecco il calendario di Europa League

Coronavirus, Serie A a rischio?

“Il rischio di contagio è alto – continua Ricciardi -, soprattutto in uno sport come il calcio, che è a rischio, come tutte le attività che facilitano la circolazione del virus non vivendo in una bolla. Negli Usa è possibile far disputare gli sport di contatto solo se in bolla: potrebbe essere necessario fare lo stesso anche per il calcio“.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo El Shaarawy per gennaio

Su quanto accaduto a Napoli settimana scorsa, alla vigilia del match non disputato contro la Juventus, chiude così: “Ha fatto bene le Asl di Napoli a tutelare la salute pubblica, evitando che ci siano persone che dalla Campania potessero far circolare il virus. Chi viola le disposizioni delle Asl ed anche di legge incorre in sanzioni civili e penali”.