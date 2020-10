Roma, adesso parte il casting per il nuovo direttore sportivo

Il calciomercato dela Roma si è concluso il 5 ottobre con l’arrivo in extremis di Smalling e alcune cessioni utili per tagliare il monte ingaggi. Ora si guarda avanti.

Non ci sono dubbi che adesso, a bocce ferme per il mercato, sia il momento migliore per iniziare a mettere a posto alcuni tasselli. L’arrivo di Dan Friedkin e del figlio Ryan, che ormai sono in Italia da diverse settimane, è un segnale chiaro. Il nuovo proprietario della Romam non vuole lasciare niente al caso e sta progettando la ristrutturazione della società. Che, di fatto, ha gestito questo calciomercato senza un vero e proprio direttore sportivo, affidando le trattative nelle mani del Ceo Fienga.

Roma, chi sarà il nuovo direttore sportivo?

E’ arrivato dunque il momento di scegliere il nuovo ds e – come spiega Il Corriere dello Sport – ci sono più profili in ballo. Di sicuro la scelta dovrebbe avvenire a breve, in modo da pianificare il mercato di gennaio. Tra i direttori sportivi che piacciono di più ci sono Rangnick, Orta e Paratici. Tutti nomi decisamente importanti che fanno capire come Friedkin abbia intenzione di mettere delle basi importanti per il futuro.

