Dopo i quattro punti conquistati contro Juventus e Udinese, la panchina di Fonseca sembra salda, ma intanto ci sono dei movimenti concreti

L’arrivo di Chris Smalling sul filo di lana ha riportato un po’ di entusiasmo in casa Roma dopo i momenti di tensione vissuti nelle ultime ore di calciomercato. La posizione di Paulo Fonseca non sembra più così in bilico dopo i quattro punti conquistati contro Juventus e Udinese, ma l’ombra di Allegri resta ancora ben visibile sullo sfondo. Ma non solo la sua.

Calciomercato Roma, Sarri tratta la rescissione

Stiamo parlando di Maurizio Sarri che, come svelato dal suo storico amico Aurelio Virgili a ‘Tuttosport’, sta trattando la rescissione consensuale con la Juventus. L’ex Napoli ha una voglia matta di tornare in panchina e vorrebbe tornare in sella entro Natale. Il suo nome è stato accostato proprio ai giallorossi e alla Fiorentina.

