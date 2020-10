Calciomercato Roma, El Shaarawy fa chiarezza sulla trattativa

Calciomercato Roma, El Shaarawy è stato a lungo uno degli obiettivi della squadra giallorossa. Ma alla fine non è arrivato.

L’attaccante sembrava molto vicino al suo ritorno in Italia. Del resto la sua volontà è chiara, quella di tornare in Italia per avere modo di giocare con continuità e guadagnarsi una maglia per i prossimi europei con la nazionale di Mancini. Per giocare in serie A era anche disposto a tagliarsi l’ingaggio in modo consistente, convincendo i cinesi dello Shangai Shenhua a lasciarlo partire in prestito. Alla fine però El Shaarawy non ha cambiato casacca, nonostante la Roma avesse liberato delle caselle nel reparto avanzato. Il calciatore non si discute e nell’ultima partita con l’Italia ha realizzato una bella doppietta.

Calciomercato Roma, El Shaarawy: “Nessun problema sull’ingaggio”

Alla fine del match l’attaccante esterno azzurro è stato intervistato dalla Rai – come riportato dal sito di Di Marzio – e tra gli argomenti di discussione anche il suo mancato ritorno nella capitale. “La trattativa non è andata a buon fine con la Roma e mi dispiace perché c’era la volontà” ha spiegato El Shaarawy. Che ci ha tenuto a precisare però come “sono state scritte tante cose, ma non c’era nessun problema sull’ingaggio. Se non si è fatta è per altri motivi, peccato…” ha spiegato l’attaccante. C’è chi giura però che il ritorno di fiamma tra la Roma e il calciatore ex Milan sia solo rinviato. Il calciomercato di gennaio in fondo non è così lontano e la Roma avrà sicuramente bisogno di un rinforzo nel reparto avanzato.