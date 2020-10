Calciomercato Roma, sembra che sia stato Alessandro Florenzi a chiedere la cessione al club giallorosso, mentre il tecnico Fonseca avrebbe voluto trattenerlo.

Tra i giocatori che hanno salutato Trigoria durante l’ultima sessione di calciomercato, c’è anche Alessandro Florenzi. Dopo il prestito al Valencia, l’ex terzino giallorosso si è trasferito in Francia per vestire la maglia del Paris Saint Germain. Anche in questo caso, si tratta di un prestito fino a giugno del 2021, ma nell’accordo è presente anche il diritto di riscatto per la società transalpina.

Nelle prime partite disputate nella Ligue 1, Florenzi ha esordito bene, segnando pure un bellissimo gol nella sfida di venerdì scorso che ha visto i campioni di Francia sconfiggere per 6 a 1 il malcapitato Angers. Per il 29enne romano questa nuova avventura calcistica rappresenta senz’altro un momento importante nella sua carriera, visto il prestigio del club in cui è approdato.

Sembra però che la Roma avesse intenzione di trattenere il calciatore, e le motivazioni del suo addio siano quindi da ricondurre a una sua precisa scelta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo sfumato per colpa del giocatore

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svolta per il nuovo direttore sportivo

Calciomercato Roma, la decisione di Florenzi

Secondo quanto riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca era intenzionato a non lasciar partire Florenzi dopo il suo rientro dall’esperienza in Spagna. A differenza di gennaio scorso, l’allenatore portoghese desiderava che il calciatore rimanesse a disposizione nella rosa giallorossa, per poter puntare su di lui.

La decisione di partire sarebbe stata maturata dallo stesso esterno, che avrebbe ormai ritenuto conclusa la sua militanza con il club capitolino e avrebbe quindi preferito cambiare aria, chiedendo di essere ceduto.

LEGGI ANCHE >>> Roma, nuovo sponsor tecnico: vicino l’accordo di quattro anni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assalto a Milik: due ipotesi in campo