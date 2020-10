Calciomercato Roma, svolta per il nuovo direttore sportivo

Calciomercato Roma, per il nuovo direttore sportivo prende sempre più corpo l’ipotesi Paratici, che dopo il mancato arrivo di Suarez può essere silurato dalla Juventus.

Finito il calciomercato, la Roma con la nuova proprietà Fridkin inizierà a riorganizzare l’area dirigenziale. Serve assolutamente la nomina di un nuovo direttore sportivo, una necessità resa ancora più evidente dal caso Diawara e anche dalle ultime trattative di calciomercato, in modo particolare quella di Smalling.

In pole position al momento secondo quanto riportato da “Il Messaggero” sarebbe un direttore sportivo attualmente occupato, ma che a breve potrebbe essere silurato: Fabio Paratici.

Calciomercato Roma, pronto un triennale per Paratici

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è infatti ancora al centro delle polemiche nella Juventus per la gestione dei posti riservati agli extracomunitati. McKennie è un valido calciatore, ma non avere ingaggiato un campione del calibro di Luis Suarez proprio per via dell’acquisto dell’ex Schalke 04 non è andato giù all’ambiente. Anche perché poi è saltato anche l’ingaggio di Edin Dzeko e i bianconeri si sono dovuti accontentare della terza scelta Alvaro Morata.

Il prossimo 15 ottobre potrebbe arrivare l’addio alla Juventus e Fienga ha già proposto il suo nome al presidente Friedkin. Sempre secondo “Il Messaggero” sarebbe già pronto un accordo da 2 milioni a stagione per tre anni, con i primi contatti già avviati direttamente a margine della sfida tra i due club finito 2-2 sul campo dell’Olimpico.

