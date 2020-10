La Roma in questo momento prepara la prossima partita di campionato con tranquillità e a ranghi ridotti, considerando i tanti calciatori partiti per le nazionali.

Da fine mese in poi però inizierà un vero e proprio tour de force per Dzeko e compagni, che oltre in campionato saranno impegnati anche in Europa League. Dunque tante sfide ravvicinate per le quali occorrerà utilizzare nel migliore dei modi tutta la rosa a disposizione.

Calendario Roma, le sfide in tv

Ecco dunque il calendario della squadra giallorossa fino alla 16esima giornata e i canali tv dove seguire le partite dell’undici di Paulo Fonseca fino al prossimo 6 gennaio 2021. Lo ha diramato la Lega Serie A.

5a giornata: Lunedì 26 ottobre ore 20.45 MILAN-ROMA (SKY)

6a giornata: Domenica 1 novembre ore 18 ROMA-FIORENTINA (SKY)

7a giornata: Domenica 8 novembre ore 15 GENOA-ROMA (DAZN)

8a giornata: Domenica 22 novembre ore 15 ROMA-PARMA (SKY)

9a giornata: Domenica 29 novembre ore 20.45 NAPOLI-ROMA (SKY)

10a giornata: Domenica 6 dicembre ore 15 ROMA-SASSUOLO (SKY)

11a giornata: Domenica 13 dicembre ore 15 BOLOGNA-ROMA (SKY)

12a giornata: Giovedì 17 dicembre ore 20.45 ROMA-TORINO (SKY)

13a giornata: Domenica 20 dicembre ore 18 ATALANTA-ROMA (SKY)

14a giornata: Mercoledì 23 dicembre ore 20.45 ROMA-CAGLIARI (DAZN)

15a giornata: Domenica 3 gennaio ore 15 ROMA-SAMPDORIA (DAZN)

16a giornata: Mercoledì 6 gennaio ore 15 CROTONE-ROMA (SKY)

