Roma, Fonseca pensa ad un nuovo modulo tattico

La Roma in questo momento prepara con calma il prossimo impegno di campionato pur dovendo rinunciare a tutti quei giocatori che sono impegnati con le rispettive nazionali.

Paulo Fonseca sembra ormai aver trovato la quadratura del cerchio schierando la difesa a tre e un doppio trequartista alle spalle di Dzeko. Tuttavia il portoghese punta ad una squadra decisamente camaleontica e per questo motivo non sono da escludere ulteriori novità nelle prossime partite.

Roma, doppia punta possibile in avanti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca starebbe pensando ad una ulteriore variazione a livello tattico. Ovvero l’utilizzo di due punte di ruolo supportate da un trequartista. Sulla linea più avanzata del centrocampo negli ultimi tempi ci sono state diverse cessioni. Under, Kluivert e Perotti hanno cambiato casacca e Pastore al momento è fuori per infortunio. Questo potrebbe portare anche all’ipotesi dunque di affiancare Borja Mayoral al fianco di Dzeko, con uno tra Mkhitaryan e Pedro alle sue spalle. Ci sarà ovviamente bisogno di tutti visto il tour de force che attende la Roma da fine mese al gennaio 2021. E per sfruttare tutto il potenziale offensivo l’allenatore starebbe pensando dunque di dare più spazio a Mayoral, non considerandolo solo come alter-ego di Dzeko.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa