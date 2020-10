Roma, nuovo sponsor tecnico: vicino l’accordo di quattro anni

La Roma dopo la separazione dalla Nike sta per annunciare il nuovo accordo per lo sponsor tecnico con la New Balance: sarà un quadriennale.

Sono ormai passati quattro mesi dall’annuncio ufficiale della Roma della rottura con la Nike come sponsor tecnico.

“AS Roma e Nike – si leggeva nell’annuncio – hanno comunicato di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica. Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20”. La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla società di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”, aveva dichiarato Francesco Calvo, allora Chief Operating Officer del club.

Roma, accordo con New Balance

La nuova società targata Friedkin, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista de “La Stampa” Matteo De Santis, ha quasi raggiunto l’accordo con la New Balance come nuovo sponsor tecnico, per una durata di quattro anni.

Per la fumata bianca definitiva mancherebbe solo l’ok definitiva di Dan Friedkin. L’azienda di Boston ha firmato negli anni passati la maglia del Liverpool campione d’Europa e d’Inghilterra, e quella del Porto. Per i giallorossi in caso di accordo ufficiale verrebbe scongiurata l’ipotesi di un’altra stagione senza sponsor come accaduto nella stagione 2013-2014.

