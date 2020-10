Calciomercato Roma, nuovo direttore sportivo: no ai giallorossi

Calciomercato Roma, per il ruolo di direttore sportivo secondo Tuttosport va messo da parte il nome di Fabio Paratici, non interessato.

Nella lista dei candidati al ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma va depennato quello di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nonostante il rapporto di amicizia con Guido Fienga finora non è mai arrivata una proposta ufficiale da parte dei giallorossi. E c’è di più: se anche dovesse arrivare, Paratici direbbe no. Il suo futuro non è alla Roma e al momento è concentrato soltanto sulla Juventus.

Calciomercato Roma, Paratici rifiuta i giallorossi

Il futuro di Paratici non è alla Roma, ma non è nemmeno sicura la sua conferma in bianconero. Il contratto è in scadenza nel 2021 e molto dipenderà dai risultati dei bianconeri, dopo il rendimento deludente della scorsa stagione nonostante l’ennesimo Scudetto vinto. Le offerte per Paratici non mancano. Il Manchester United lo ha cercato e c’è stata qualche telefonata anche da Parigi.

Per ora però Paratici non vede altro che bianconero e inizierà a pensare a un futuro lontano da Torino solo se nel corso della prossima assemblea dei soci della Juventus, in programma il 15 ottobre, arriveranno delle indicazioni su una svolta nella gestione dell’area sportiva.

