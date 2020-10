CALCIOMERCATO ROMA CESSIONE FAZIO – Nell’ultima sessione di calciomercato, condizionata soprattutto dai primi postumi della pandemia legata al Coronavirus, uno quasi sicuri partenti in casa Roma era Federico Fazio, assieme al suo compagno di reparto Juan Jesus. Entrambi però sono rimasti nella capitale, con il primo che come da accordi ha allungato il proprio contratto in scadenza al prossimo giugno di un altro anno, mentre per il secondo sarà l’ultimo anno con la maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE >>> Stadio Roma, Friedkin non convinto da Tor di Valle

LEGGI ANCHE >>> Verona-Roma, l’udienza posticipata al 4 novembre

Calciomercato Roma, cessione Fazio

Rinnovo che era arrivato vista la presenza di una clausola prevista nel suo contratto che prevedeva lo scatto di un’ulteriore stagione a seguito di un certo numero di presenze, raggiunte proprio dal gigante argentino. In merito alla sua cessione, l’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, rivela un importante retroscena.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Ibanez: “Voglio fare la storia. Impressionato dai tifosi”

Retroscena agenzia Totti per cessione Fazio

L’ex giocatore e capitano giallorosso, Francesco Totti, fondatore dell’agenzia ‘CT10 Managment’, secondo quanto riferito dall’emittente, si era informato per ottenere il mandato per curare la cessione di Federico Fazio.