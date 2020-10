Roma, contro il Benevento ci sarà una novità sicura

La Roma in questa fase lavora a ranghi ridotti in attesa del rientro dei calciatori dalle rispettive nazionali.

A breve rientrerà a Trigoria anche Edin Dzeko. La sua Bosnia non parteciperà ai prossimi Europei, visto che ha perso ai rigori il primo spareggio contro l’Irlanda del Nord. Prosegue dunque il momento poco felice del centravanti, atteso a prove importanti dopo che nelle ultime due gare non è sembrato brillante in zona gol. Paulo Fonseca però sicuramente lo manderà in campo dall’inizio contro il Benevento di Pippo Inzaghi, squadra rivelazione della stagione, capace di vincere due partite sulle tre giocate. E chissà che non possa esserci spazio anche per Cristante, miglior giocatore dell’Italia contro la Moldavia. Il centrocampista è stato autore di un gol, un assist e una prestazione davvero convincente.

LEGGI ANCHE –>>>Roma, nuovo sponsor tecnico in arrivo: accordo per quattro anni

Roma, Smalling giocherà dall’inizio

Ad ogni modo come sottolinea anche Il Corriere dello Sport al momento sembra esserci solo una novità sicura nella formazione giallorossa che affronterà i campani ed è la presenza di Chris Smalling. Il difensore inglese non ha bisogno di ambientamento, conosce bene la squadra e lo spogliatoio. Non è forse al top della condizione, ma sarà schierato dal primo minuto. C’è da capire chi gli farà posto. Mancini, Ibanez e Kumbulla hanno dimostrato di essere un pacchetto arretrato giovane ma solido. Non sarà facile per Fonseca prendere una decisione su chi far rimanere fuori. Ad ogni modo non bisogna dimenticare che la Roma sarà attesa da molti impegni in poco tempo e dunque ci sarà spazio per tutti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, El Shaarawy fa chiarezza sulla trattativa