La Roma in questi giorni sta lavorando a ranghi ridotti sul campo, dietro le quinte invece il presidente Dan Friedkin progetta le mosse per il futuro.

Tanto lavoro da fare per il nuovo proprietario del club, che in prima persona si sta occupando di tutte le problematiche che avvolgono la Roma, da quelle legate al bilancio a quelle relative all’area sportiva. C’è infatti da scegliere al più presto un nuovo direttore sportivo che si occupi del calciomercato, dopo che nell’ultima sessione ad occuparsene è stato il Ceo Guido Fienga.

LEGGI ANCHE –>>>Roma, nuovo sponsor tecnico in arrivo: accordo per quattro anni

Roma, in quattro in lizza per il ruolo di ds

I nomi del casting per il ruolo di ds sono pressochè gli stessi. Nel mirino c’è Luis Campos che però – come spiega Il Corriere dello Sport – non ama spostarsi da Montecarlo, mentre Friedkin vorrebbe un uomo di calcio costantemente presente a Trigoria. Sullo sfondo rimane Ralf Rangnick e piace anche Victor Orta, oggi ds del Leeds di Bielsa, squadra rivelazione della Premier League. Ultimo nome della lista è quello di Michael Emenalo, ex Chelsea, profilo che a quanto pare piace molto a Friedkin. Che a breve dovrà prendere una decisione importante.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, El Shaarawy fa chiarezza sulla trattativa