Roma, il difensore brasiliano Roger Ibanez ha rilasciato una intervista a Roma Tv in cui ha dichiarato di aver capito il grande amore che c’è intorno ai colori giallorossi guardando il derby da spettatore: “Non ho avuto ancora modo di giocare davanti all’Olimpico pieno, ma ho visto il derby da spettatore e ho capito quanta passione c’è intorno alla squadra”

Ecco le altre risposte di Ibanez durante il corso dell’intervista:

Avresti pensato che a questo punto della tua carriera saresti arrivato giá in club europeo importante come la Roma?

Ho lavorato duramente per questo, ma non avrei pensato di arrivare così presto in un club come la Roma.

Raccontaci il tuo percorso.

Sono stato alla Fluminense per un anno e mezzo, prima ho giocato in alcune squadre delle serie minori brasiliane: una era collegata al mio procuratore e l’altra si trovava nel Nord-Est e si chiamava Sergipe. Dopo sono passato all’Atalanta e adesso sono alla Roma.

Hai notato qualche differenza tra il campionato brasiliano e quello italiano?

Molte. Un esempio è che l’intensità è molto diversa rispetto al Brasile, ci sono anche differenze per quanto riguarda l’intelligenza, la tecnica e pure nel ritmo dei giocatori.

È più difficile, più facile o semplicemente diverso?

Diverso. E’ un po’ più difficile, ma è semplice adattarsi.

Com’è nata la tua passione per il calcio?

Grazie a mio padre quando ero piccolo. Lui giocava, ha avuto anche la possibilità di diventare professionista, ma in quei tempi era molto difficile e quindi ha deciso di restare a casa per aiutare la famiglia. Quando ero piccolo usciva e andava a giocare “topless”, come diciamo in Brasile. Andavo sempre a vederlo, ecco da dove nasce la mia passione.

Come ti sei ambientato a Roma? Non è stato facile durante il lockdown.

Sono arrivato e due o tre settimane dopo è iniziata la pandemia, è stato un po’ più difficile. Dopo aver lasciato Bergamo, la pandemia ha colpito molto duramente la città, io sono riuscito a partire prima, ma quando sono arrivato qui ci sono stati dei casi positivi e questo ha reso le cose più difficili. Ambientarsi è stato semplice, perché ci sono altri brasiliani nel club e questo mi ha aiutato molto. Conoscevo già un po’ di italiano e anche quello ha aiutato. La squadra era ed è fantastica, mi hanno accolto a braccia aperte ed è stato meraviglioso. Mi sono adattato bene.