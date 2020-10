Il calciomercato della Roma ha visto il club giallorosso impegnato in quest’ultimo periodo senza la classica figura del direttore sportivo.

Dopo la separazione con Petrachi, infatti, la società ha deciso di affidare la gestione sportiva a Guido Fienga. Il Ceo si è occupato delle trattative legate ad acquisti e cessioni nell’ultima finestra. Ora però la nuova proprietà americana, nel contesto della ristrutturazione societaria, punta ovviamente a scegliere nel minor tempo possibile un nuovo ds. Il Corriere dello Sport spiega che però la scelta definitiva di Friedkin potrebbe arrivare non prima del mese di novembre.

Calciomercato Roma, Campos sorpassa Rangnick?

Il quotidiano sportivo spiega come Campos adesso sia una delle opzioni possibili. Oggi è consulente del Lilla e vive a Montecarlo. Un ostacolo per il suo approdo in giallorosso, visto che non si sposterebbe dalla sua attuale residenza e che dunque non sarebbe di stanza a Trigoria. Anche Rangnick continua ad essere nel radar, anche se il tedesco potrebbe essere preso in considerazione soprattutto in caso di divorzio con Fonseca prima del tempo. Sullo sfondo rimangono anche le opzioni Orta (oggi al Leeds) e Emenalo, ex del Chelsea.

