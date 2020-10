Calciomercato Roma, c’è un rinnovo importante in agenda

Il calciomercato della Roma è in attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, che dovrà occuparsi delle trattative legate ad acquisti e cessioni.

Il club giallorosso si è preso tempo per decidere il nome della nuova figura, anche se ci sono già delle ipotesi importanti legate ad esempio a Campos, oggi consulente del Lilla, e al tedesco Ralf Rangnick. In attesa che Dan Friedkin prenda una decisione, la gestione sportiva rimane nelle mani del Ceo Fienga, affiancato da altri dirigenti giallorossi come Zubiria e De Sanctis. Al quale è stato assegnato anche un altro compito importante, quello di ristrutturare il settore giovanile.

Calciomercato Roma, rinnovo di Calafiori in agenda

Uno dei calciatori che è sbocciato nel settore giovanile e che ora fa parte in pianta stabile della rosa di Paulo Fonseca è il terzino sinistro Riccardo Calafiori. Dopo aver debuttato contro la Juventus nell’ultima stagione si è guadagnato il ruolo di vice-Spinazzola ed è pronto a giocarsi le sue chance. La Roma però dovrà rinnovare il suo contratto che scade nel 2022, con un ingaggio di 60.000 euro. Il suo procuratore – come spiega Il Corriere dello Sport – Mino Raiola ha visto arrivare delle offerte importanti per il suo assistito. I giallorossi per rinnovare il contratto hanno offerto 400mila euro più bonus per cinque anni, Raiola chiede più del doppio. Ci sarà insomma da lavorare per trovare una trattativa.

