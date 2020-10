Calciomercato Roma, tra i giocatori dgiallorossi che si stanno mettendo particolarmente in luce con prestazioni eccellenti, figura senz’altro Jordan Veretout.

Il centrocampista ex Fiorentina, arrivato a Trigoria durante l’estate del 2019, ha iniziato la stagione alla grande realizzando anche una doppietta nella sfida contro la Juventus.

Su di lui quest’estate è stato forte l’interesse del Napoli e, dopo le prime gare del campionato in corso, il suo nome è finito anche sul taccuino di altri club europei. Per questo motivo la società giallorossa starebbe pensando di prolungargli il contratto in scadenza nel 2024. In particolare, secondo quanto riportato attraverso Twitter da Nicolò Schira, la dirigenza capitolina starebbe pensando di estendere di un anno la durata dell’attuale accordo.

#ASRoma have opened talks to extend Edin #Dzeko and Jordan #Veretout contracts. The striker could renew until 2023, while the midfielder can extend his contact until 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2020

Calciomercato Roma, pronti i rinnovi di Dzeko e Calafiori

Il rinnovo del centrocampista francese, andrebbe ad aggiungersi a quello di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, dopo essere stato vicinissimo a lasciare la Capitale, potrebbe prolungare il suo contratto con la Roma di un anno. Questa strategia permetterebbe alla società giallorossa di spalmare l’ingaggio di 7,5 milioni che percepisce il calciatore.

Sempre in tema di rinnovi, a Trigoria sarebbero pronti anche a prolungare il contratto di Riccardo Calafiori, in scadenza nel 2022. Il giovane terzino è ormai entrato a far parte della rosa della prima squadra, ricoprendo il ruolo di vice-Spinazzola. Attualmente il difensore percepisce uno stipendio di 60.000 euro e il suo procuratore Mino Raiola pare abbia già avuto delle offerte importanti per il suo assistito.

I giallorossi per rinnovare il contratto hanno offerto 400mila euro più bonus per cinque anni, Raiola, invece, chiede più del doppio.