Dopo il mancato trasferimento alla Juventus, Dzeko potrebbe rivedere il suo legame con la Roma, si parla di rinnovo

Protagonista, suo malgrado, di una telenovela di mercato durata sin troppo, Edin Dzeko ha faticato a offrire i soliti standard di rendimento in questo avvio stagionale. Eliminato anche agli spareggi per Euro 2021 con la sua Bosnia, l’attaccante giallorosso resta un nome caldo in sede di calciomercato, ma questa volta non per una potenziale cessione. In scadenza nel 2022, l’ex City percepisce 7,5 milioni di euro, guidando la classifica degli ingaggi giallorossi.

Calciomercato Roma, rinnovo Dzeko: la strategia

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in virtù della permanenza in giallorosso nei prossimi giorni potrebbe tornare di moda l’ipotesi di un rinnovo fino al 2023, per spalmare meglio i 7.5 milioni di euro del suo stipendio. Una soluzione che per Dzeko vorrebbe dire chiudere la carriera in una città in cui lui e la sua famiglia si sentono ormai come a casa.

