La sessione di calciomercato estiva si è conclusa lunedì scorso, ma il mercato degli svincolati resta molto attivo. I primi a ‘sistemarsi’ sono stati Ben Arfa e Gotze, ma la lista dei potenziali ingaggi a costo zero resta ancora molto ampia. In Inghilterra, ad esempio, c’è un profilo che qualche anno è stato davvero ad un passo dalla Roma, salvo poi la decisione finale di restare in Premier.

Calciomercato Roma, Wilshere vuole l’Italia

Stiamo parlando di Jack Wilshere, svincolatosi dal West Ham dopo due stagioni complicatissime. Il centrocampista inglese ha rifiutato la corte dei Rangers perché, come da lui stesso dichiarato a ‘Talk Sport’, vuole provare un’esperienza in Italia o in Spagna. Secondo ‘calciomercatoweb.it‘, il 28enne è stato proposto alla Juve, ma Pirlo non ha ritenuto necessario il suo ingaggio. Sullo sfondo ora possono materializzarsi Fiorentina e Roma.

