Roma, weekend libero e poi il Benevento: l’esterno però potrebbe mancare

La Roma oggi e domani non si allenerà. Paulo Fonseca ha infatti deciso di concedere il weekend libero ai suoi calciatori.

In questi giorni il gruppo giallorosso ha lavorato a ranghi ridotti, viste le tante assenze dovute agli impegni con le rispettive nazionali. Tra questi c’è anche Edin Dzeko, che dopo la delusione dell’eliminazione agli spareggi per gli europei adesso deve concentrarsi solo sulla Roma. Il bosniaco è ancora a secco di gol ma per il tecnico portoghese ovviamente non si discute. Al centro dell’attacco contro il Benevento, prossimo avversario di campionato, ci sarà ancora lui.

Roma, contro il Benevento pochi dubbi per Fonseca

Se non ci saranno altri intoppi in questa settimana, come tutti si augurano, allora per Fonseca ci saranno pochi nodi da sciogliere riguardo la formazione che affronterà la squadra di Pippo Inzaghi. In difesa ci sarà il sicuro ritorno dal primo minuto di Smalling e Pellegrini sarà confermato sulla linea mediana, anche se Cristante scalpita dopo l’ottima prova offerta in nazionale. Come sottolinea Il Tempo c’è in dubbio Karsdorp, che ieri non ha partecipato alla partitella in famiglia per problemi muscolari. Dunque a destra si va verso la conferma di Bruno Peres.

