Roma, Zaniolo fissa l’obiettivo per il ritorno in campo

La Roma di Paulo Fonseca in questo momento lavora a ranghi ridotti per via delle tante assenze dovute agli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali.

Assente sul campo è anche Nicolò Zaniolo, che ad inizio del mese di settembre è stato vittima di un grave infortunio al ginocchio per il quale dovrà rimanere fermo ai box a lungo. Ad Amsterdam infatti, mentre vestiva la maglia della nazionale, ha riportato la rottura del legamento crociato. Infortunio già subito a gennaio all’altro ginocchio e dal quale aveva recuperato in pieno. Inutile sottolineare come l’assenza del numero 22 sia una tegola per la Roma e per l’allenatore portoghese, che contava molto su di lui.

Roma, Zaniolo punta al rientro nel mese di marzo

Nessuna fretta, nessuna accelerazione per tornare in campo. Zaniolo sa benissimo che il suo recupero sarà lento e che occorre pazienza. Nel frattempo però ha abbandonato le stampelle e si impegna molto nella fisioterapia. Il suo obiettivo – come riporta Il Corriere dello Sport – è quello di rientrare in campo nel mese di marzo, per poi essere al top della condizione in vista dei prossimi europei. Intanto il club giallorosso punta al rinnovo del suo contratto, con aumento dell’ingaggio e firma fino al 2025.

