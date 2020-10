Stadio Roma, l’imprenditoria romana fa pressioni sui Friedkin per abbandonare il progetto Tor di Valle. Proposte in alternativa le aree di Fiumicino e Tor Vergata, e anche i terreni dello stadio Flaminio

In questi giorni si è tornato a parlare della questione riguardante la costruzione del nuovo stadio della Roma. In particolare, alcune voci vorrebbero i Friedkin non convinti del progetto Tor di Valle. Anche oggi, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, sono emersi ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Alla base dei tentennamenti da parte dei nuovi proprietari giallorossi, ci sarebbero le pressioni ricevute da alcuni imprenditori romani che vorrebbero lo spostamento dell’impianto in un’altra area.

In questa direzione, le principali zone proposte ai texani sarebbero Fiumicino, Tor Vergata e anche i terreni dello stadio Flaminio.

LEGGI ANCHE >>> Stipendi Roma: guida sempre Dzeko, sale Smalling

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si propone uno svincolato di lusso

Stadio Roma, Tor di Valle ancora favorito

Nello stesso tempo però, i Friedkin non vorrebbero buttare all’aria un progetto che dura da sette anni e per il quale sono stati già spesi 80 milioni di euro. Fare questo significherebbe ricominciare tutto l’iter da zero e doversi scontrare senz’altro con parecchie problematiche. Una ipotesi che sicuramente non sembra allettare i proprietari giallorossi.

In più, nella prossima settimana Radovan Vitek dovrebbe riuscire a concludere l’acquisto delle tre società di Parnasi che desidera ormai da tempo. Fra queste, c’è anche Eurnova, che è proprietaria dei i terreni di Tor di Valle, dove dovrebbe vedere la luce il nuovo stadio.

In conclusione, nonostante i problemi in Giunta per l’approvazione del progetto, con la sindaca Raggi “ostaggio” di alcuni consiglieri grillini, i Friedkin per il momento dovrebbero decidere di procedere con il piano attuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, pronto un rinnovo a centrocampo