Calciomercato Roma, i Friedkin continuano a sfogliare la margherita per scegliere il prossimo direttore sportivo giallorosso. Uno dei candidati, Luis Campos sarebbe sfumato quasi definitivamente.

Dopo aver rilevato la società dalle mani di James Pallotta. i Friedkin hanno iniziato il lavoro per costruire la Roma del futuro. Il calciomercato non ha portato grossi colpi in casa giallorossa, anche a causa dell’assenza di una figura importante come quella del direttore sportivo. In questa direzione i nuovi proprietari texani, stanno lavorando senza affrettare i tempi per effettuare la scelta migliore.

Nelle scorse settimane sono circolati diversi nomi come canditati a ricoprire il ruolo di ds. Dall’attuale CEO della Juventus Fabio Paratici, a quello di Ralf Rangnick, passando per Andrea Berta fino ad arrivare a Nicolas Burdisso.

Qualcosa dovrebbe concretizzarsi almeno per affrontare al meglio il mercato di riparazione di gennaio, ma anche per iniziare a elaborare nuove strategie in vista dell’avvenire.

Nel frattempo, uno dei profili che i Friedkin starebbero valutando da tempo, sarebbe sfumato quasi definitivamente.

Calciomercato Roma, quasi sfumata l’ipotesi Campos

Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti attraverso Twitter, Luis Campos starebbe lavorando non solo il Lille, ma anche per altri due club acquistati dal presidente dei francesi Gerard Lopez. Le altre società rilevate sono il Boavista e la squadra belga del Mouscron. A causa di questi impegni, allo stato attuale, sembra davvero difficile che il dirigente possa quindi approdare a Trigoria.