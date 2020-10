Il calciomercato della Roma ha visto arrivare importanti innesti d’esperienza nella rosa di Fonseca. Ora la società vuole fare chiarezza sulle colonne del futuro.

Il progetto di Dan Friedkin è chiaro. E’ quello di costruire una rosa che possa crescere passo dopo passo ed essere competitiva in Italia e in Europa. E per questo motivo è importante mettere dei punti fermi per la squadra dei prossimi anni.

Calciomercato Roma, rinnovi in vista per quattro



Come riporta Il Corriere dello Sport, per Pellegrini c’è un nuovo accordo in vista. Il centrocampista giallorosso ha le idee chiarissime, il suo futuro sarà sicuramente giallorosso, squadra della quale è destinato ad essere il capitano. Non ci saranno problemi per il suo rinnovo. Una iniezione di fiducia il club lo vuole fare anche a Zaniolo. Per lui è pronta una proposta fino al 2025 con aumento di ingaggio. Nonostante i gravi infortuni subiti la Roma conta molto sul talentuoso calciatore.

Come già riportato anche ieri, per Edin Dzeko è in arrivo una proposta per spalmare il contratto, molto oneroso per le casse del club, fino al 2023. Il centravanti bosniaco è stato sempre molto disponibile nei confronti del club. E poi c’è Calafiori. Il laterale sinistro ha un accordo in scadenza nel 2022. Rispedita al mittente ogni proposta da parte di altri club, adesso c’è una proposta di rinnovo in vista. La differenza tra domanda e offerta è ancora alta, ma la Roma punta molto su di lui per il futuro.

