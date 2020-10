By

CORONAVIRUS GIOCATORI SERIE A – In attesa del nuovo dpcm previsto per le prossime ore, ci sono altri tre nuovi giocatori positivi in Serie A. Si tratta infatti di Ashley Young dell’Inter e di due giocatori dell’Hellas Verona: Koray Günter e Antonín Barák.

📄 | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 👉 https://t.co/QkYiKaO9lt #FCIM — Inter (@Inter) October 11, 2020

Coronavirus a Trigoria, le ultime

Per quanto riguarda la Roma, invece, bisognerà attendere domani per i tamponi della prima squadra, dopo che due giocatori dell’Under 18 e uno della Primavera sono risultati positivo al Covid-19. La ripresa degli allenamenti, per ora, è slittata di un giorno, da lunedì a martedì.

