Weekend libero per la Roma di Fonseca ma ovviamente la testa è già al prossimo incontro con il Benevento. Chi giocherà tra i pali?

In questa prima fase della stagione il tecnico Paulo Fonseca sembra avere le idee abbastanza chiare. Ha dato fiducia al 37enne Mirante e le risposte sono state ottime da parte dell’esperto estremo difensore. Che è sempre stato tra i migliori, con parata a volte decisive, ed ha dato sicurezza ad un reparto arretrato dall’età media molto bassa. Promosso insomma a pieni voti. Ma il club adesso deve fare un piano preciso, anche in virtù dei tanti impegni che attendono la squadra giallorossa.

Roma, obiettivo recuperare Pau Lopez

Contro il Benevento tra i pali dovrebbe giocare nuovamente Mirante, questa pare essere la scelta di Fonseca. Ma la Roma ha come obiettivo quello di recuperare Pau Lopez, per il quale lo scorso anno è stato fatto un investimento importante. E’ un patrimonio che il club non vuole assolutamente perderlo. Dopo le panchine di questo periodo avrà senz’altro una grande voglia di mettersi in mostra. E come riporta Il Corriere dello Sport la sua chance potrebbe arrivare il 22 ottobre in Europa League, quando la Roma affronterà lo Young Boys.

