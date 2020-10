Roma, a centrocampo un punto fermo e tante alternative

La Roma ha trovato in Jordan Veretout un titolare fisso del suo centrocampo. Ora Fonseca deve capire chi può essere il suo partner perfetto.

In questa prima fase della stagione il tecnico portoghese non ha mai fatto a meno del centrocampista francese. Elemento che riesce ad abbinare tecnica, sagacia tattica, corsa e anche la capacità di riuscire a trovare la via della rete, come ha dimostrato contro la Juventus. Insomma un calciatore del quale i giallorossi non possono fare a meno e per il quale è già in programma un rinnovo contrattuale che lo renderà una colonna della rosa capitolina.

LEGGI ANCHE –>>>Roma, nuovo sponsor tecnico in arrivo: accordo per quattro anni

Roma, chi gioca in coppia con Veretout?

In questa fase Fonseca deve capire – come sottolinea Il Corriere della Sera – chi può essere per lui il partner perfetto. Contro il Verona ha giocato Diawara, nelle successive due partite invece ha arretrato Pellegrini sulla linea dei centrocampisti. E in futuro? E’ logico che la Roma avrà bisogno di tutti gli elementi della sua rosa considerato che ci saranno da giocare tante partite in poco tempo. Contro il Benevento potrebbe avere una chance Cristante, reduce da una ottima prestazione in nazionale. Ma non è da escludere nemmeno la pista Villar. Il centrocampista spagnolo è molto stimato dal tecnico ed è pronto a dargli spazio.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, El Shaarawy fa chiarezza sulla trattativa