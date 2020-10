By

La Roma sta godendo del weekend libero che è stato concesso da Paulo Fonseca visto che il campionato è fermo per gli impegni delle nazionali.

Tanti elementi della rosa giallorossa sono sparsi in giro per l’Europa, ma chi è rimasto a Trigoria ha iniziato già a preparare nel migliore dei modi la prossima partita di campionato che vedrà la Roma impegnata contro il Benevento. C’è però una novità per quanto riguarda la tabella di marcia nell’avvicinamento all’appuntamento allo scontro con i campani allenati da Pippo Inzaghi.

Roma, la ripresa sarà martedì anzichè domani

Due giocatori dell’Under 18 sono infatti risultati positivi al Covid-19 e questo ha generato – come spiega Il Corriere dello Sport – un po’ di preoccupazione all’interno di Trigoria. Dove oltre la formazione di Fonseca trovano spazio anche tutte le squadre del settore giovanile. I tamponi per la prima squadra erano già previsti per martedì, giorno nel quale riprenderanno anche – ed è questa la novità – le attività dei ragazzi guidati dal portoghese. Si è deciso infatti di lasciare a casa i calciatori anche luned, giorno nel quale dovevano ritrovarsi Pedro e compagni.

