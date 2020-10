Calciomercato Roma, a gennaio sarà assalto al bomber

Il calciomercato della Roma ha visto nell’ultima sessione delle trattative lunghe ed estenuanti per portare in giallorosso alcuni giocatori.

E’ stato ad esempio il caso di Chris Smalling, che alla fine è riuscito a tornare nella capitale dopo davvero una trattativa con il Manchester United durata mesi. Anche un altro calciatore è stato a lungo vicino alla Roma ma poi il trasferimento non si è invece concluso. Parliamo di Milik, centravanti del Napoli e ieri sera in campo per una mezzora con la maglia della Polonia contro l’Italia. Alla fine il suo trasferimento è sfumato, Dzeko è rimasto a Trigoria e per il polacco il finale di questo 2020 non sarà affatto semplice.

LEGGI ANCHE –>>>Roma, nuovo sponsor tecnico in arrivo: accordo per quattro anni

Calciomercato Roma, Milik può arrivare a gennaio?

Milik è di fatto fuori dai progetti del Napoli, non è stato inserito in nessuna lista, nè in serie A nè in Champions, e dunque nei prossimi mesi farà lo spettatore. Non il massimo per un giocatore che spera di essere convocato per gli europei. A gennaio dunque è probabile che si muova, anche perchè il Napoli altrimenti rischia di perdere il calciatore a parametro zero. Di sicuro i partenopei dovranno abbassare di molto le pretese. Alla fine – come spiega il Corriere dello Sport – c’è anche la Roma, che in ogni caso dovrebbe guardarsi dalla concorrenza di Juventus e Fiorentina, le altre due squadre italiane interessate a lui.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, El Shaarawy fa chiarezza sulla trattativa