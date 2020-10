CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DE SANCTIS – Tanti i temi caldi in casa giallorossa, da affrontare nelle prossime settimane, in primis la scelta del prossimo direttore sportivo (qui le ultime) che sta tenendo banco nella prima era Friedkin. La famiglia texana continua sulla strada del silenzio, non rilasciando dichiarazioni se non le prime ufficiali da nuovi proprietari del club capitolino.

Calciomercato Roma, l’ascesa di De Sanctis

Intanto chi nell’estate appena trascorsa è stato ad un passo dall’addio (l’Ascoli gli proponera il ruolo di direttore generale) ma anche ad un passo dall’essere ufficialmente il diesse ad interim, è Morgan De Sanctis, il quale ha continuato a lavorare sul futuro della squadra, aggiudicandosi anche colpi promettenti. L’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, riporta come l’ex portiere giallorosso abbia guadagnato diverse posizioni agli occhi della nuova proprietà americana.

Calciomercato Roma, i colpi di De Sanctis

Ecco gli acquisti più importanti arrivati in estate per rinforzare il vivaio della Roma: Megyeri (portiere, ex Honved), Oliveras (esterno sinistro classe 2004, su di lui c’era l’interesse di Ragnick, proveniente dal Barcellona), Amir Feratovic (difensore centrale classe 2002 proveniente dal NK Bravo, cercato anche dall’Hellas Verona, nel giro della Slovenia U19), Javier Vicario del Numancia, Louakima del Psg e Zajsek del Maribor, ma anche molti altri. Lavoro dell’ex estremo difensore del club che ha impressionato e sta impressionando anche i Friedkin.