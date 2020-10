Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo: 3 milioni a stagione più bonus

By

Calciomercato Roma, il nuovo presidente Friedkin pensa al futuro dei giallorossi e così nonostante l’infortunio attuale sta per blindare Zaniolo.

La prima sessione di calciomercato della nuova era Friedkin non è stata entusiasmante. I conti in rosso del club ereditato da Pallotta ha costretto il nuovo presidente a limitare i nuovi acquisti e a effettuare dei tagli. Rispetto al passato però è stata chiara la voglia di evitare le solite cessioni dei campioni e di programmare la Roma del futuro senza badare troppo alle plusvalenze. A questo proposito tra i punti fermi della Roma che sarà c’è Zaniolo, attualmente fermo per infortunio.

Calciomercato Roma, piena fiducia in Zaniolo

Nonostante il secondo grave infortunio consecutivo e i lunghi tempi di recupero, la nuova proprietà ha piena fiducia in Zaniolo. Così tanta che secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” il rinnovo del contratto sarebbe ormai imminente. La scadenza del nuovo accordo sarà il 2025, con uno stipendio che aumenterà dagli attuali 2,2 milioni di euro a stagione a circa 3 milioni più bonus.

Incassata la piena fiducia del club, Zaniolo non vede l’ora di legarsi a vita con la Roma e tornare il più presto in campo per confermare le sue immense doti.

