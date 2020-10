CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Continua ad essere il candidato numero uno per il ruolo di diesse del club capitolino Ralf Rangnick, il quale da tempo è a stretto contatto (diretto anche) con i Friedkin per quello che potrebbe essere il nuovo ds della Roma.

Calciomercato Roma, Rangnick si avvicina

Da Luis Campos ad Andrea Berta, passando per Fabio Paratici. A proposito di quest’ultimo, giovedì 15 ottobre sarà la data decisiva per capire se l’attuale dirigente bianconero rimarrà nella Vecchia Signora o meno, vista la convocazione dell’assemblea dei soci.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Roma sta lavorando costantemente quasi h24 si potrebbe dire per chiudere un accordo con il prossimo direttore sportivo. L’opzione più concreta è e rimane quella dell’ex dirigente del Lipsia. Prima il mancato arrivo a Milano, sponda Milan, adesso quello molto vicino alla Roma. Parti molto vicine riporta il sito in questione, per quella che sarà una vera e propria rivoluzione sul mercato. Da capire, infine, chi sarà l’allenatore nella prossima stagione, visto il contratto in scadenza di Paulo Fonseca.