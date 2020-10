La Roma non si allenerà oggi ma la testa dei calciatori è già rivolta alla prossima partita di campionato contro il Benevento.

Se non ci fosse stato l’intoppo del ko a tavolino arrivato all’esordio contro il Verona oggi la classifica sarebbe migliore. Ad ogni modo non si può non considerare come la squadra di Fonseca sia imbattuta sul campo e abbia ancora degli importanti margini di crescita. Il calciomercato ha portato quei giocatori richiesti con insistenza dal tecnico portoghese, che ha voluto a tutti i costi il ritorno di Smalling e Mkhitaryan e l’arrivo di Pedro, un calciatore che nella sua carriera ha vinto davvero tutto quello che si può vincere in questo sport.

Roma, gli intoccabili di Fonseca

Fonseca si trova a gestire un organico dove ha due alternative in ogni ruolo, ma sembra aver fatto delle scelte importanti e aver di fatto già inviduato – come riporta Il Corriere dello Sport – la colonna portante della sua squadra. Con Smalling, Mancini, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro, Spinazzola e Dzeko che sono i giocatori ai quali meno si rinuncerà in stagione. E’ logico che con i tanti impegni ravvicinati che attendono la Roma anche loro sono destinati al turnover, ma è altrettanto chiaro che Fonseca cercherà di fare a meno il meno possibile delle loro qualità.

