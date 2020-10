CALCIOMERCATO ROMA ALLENATORE – E’ stato più e più volte messo sotto accusa e sotto pressione il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, il quale però, ad onor del vero, ha sempre dimostrato di saperci stare sulla panchina della Roma e di meritarsela. I nomi degli eventuali sostituti del portoghese continuano ad emergere anche in vista della prossima stagione, con il contratto dell’ex Shakhtar Donetsk che è in scadenza al prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, blindato un giovane talento

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mirante-Pau Lopez: la soluzione di Fonseca

Calciomercato Roma, fiducia a Fonseca

Sempre avuto ufficialmente la fiducia dei Friedkin, va detto che Fonseca nonostante le varie vicissitudini societarie e di mercato, non ha mai perso il polso della situazione. Intanto dalla Spagna rimbalza una voce importante anche in ottica giallorossa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Milik dice tutto: l’intervista all’attaccante polacco

Panchina PSG, Thiago Motta supera Allegri

Infatti sulla panchina del PSG potrebbe finire addirittura Thiago Motta, dopo la pessima esperienza al Genoa. L’ex giocatore proprio dei transalpini potrebbe prendere il posto di Thomas Tuchel, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’. L’attuale allenatore del PSG è ogni giorno più vicino all’addio. Il portale in questione riporta come Motta abbia scalzato la candidatura di Massimiliano Allegri, che a quel punto potrebbe avere il via libera per il ritorno in Serie A.