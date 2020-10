Calciomercato Roma, Milik dice tutto: l’intervista all’attaccante polacco

Calciomercato Roma, in un’intervista rilasciata in Polonia l’attaccante del Napoli Milik ha raccontato la sua verità sul mancato passaggio in giallorosso e ha parlato del suo futuro.

Stavolta parla lui. L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, al centro di numerose voci per il suo mancato trasferimento dal Napoli alla Roma, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Un’estate ricca di colpi di scena con il finale che nessuno voleva ovvero la sua permanenza al Napoli. Ecco le sue parole a “sportowefakty” riportate da “Calciomercato.it“.

“Non voglio fornire dettagli o nomi di squadre. Lo spiegherò diversamente. Affinché il trasferimento avvenga, è necessario raggiungere un accordo tra il giocatore ed entrambe le squadre. C’è stato il via libera da parte mia. I club non hanno trovato l’accordo. E sono rimasto a Napoli”. E la Roma? “Ho svolto le visite mediche lì, è vero, ma andava tutto bene. Il club ha anche rilasciato un annuncio su questo argomento. Tuttavia, non vorrei commentare a quale squadra ero più vicino, ma era in Italia”.

Calciomercato Roma, Milik parla del suo futuro

Milik ora resterà fuori squadra al Napoli: “L’ho scoperto dai giornali. Mi aspettavo una decisione del genere, ma la mancanza di comunicazione non è stata professionale da parte della società. Credo di non essere stato trattato bene in fin dei conti. Ci sono anche altri giocatori nel club che non hanno rinnovato i loro contratti e per loro la situazione è invece tranquilla. Sono stato il capocannoniere della squadra nelle ultime due stagioni, dando sempre il cento per cento. Ho dei rimpianti? No, perché so come funziona. Soffrirò un po’ ma resisterò”. E sul futuro: “Vedremo dove andrò. Ricomincerà tutto dall’inizio. Sto aspettando la prossima finestra di calciomercato, sperando stavolta che il Napoli trovi un accordo con il club dove andrò a giocare”.

